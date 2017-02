Vanhaezebrouck maakt zich grote zorgen: "Dit was onvoorstelbaar"

Foto: © photonews

AA Gent viel naar de achtste plaats door in extremis de boot in te gaan tegen Eupen. Godbetert Eupen. Tegen de Gentenaars haalden ze zelfs het eerste clean sheet van het seizoen. Vanhaezebrouck was uiteraard 'not amused'.

"Dit is een zware slag voor ons, ongetwijfeld", aldus Vanhaezebrouck achteraf. "We hadden vandaag op drie punten gerekend." De technische staf zag de bui eigenlijk al hangen. "Ik vraag altijd hoe de opwarming was en hoorde dat het niet zo goed was. 'Slap, weinig focus', gaven mijn assistenten mee."

De oefenmeester probeerde het nog recht te zetten, maar dat lukte niet. "Voor de wedstrijd heb ik nog eens gehamerd op belang van de match en dat ze zeker niet met de match tegen Tottenham in het hoofd mochten zitten."

Heel wat spelers gezien die het niet lieten zien vanavond -Hein Vanhaezebrouck

Hij was hard voor zijn spelers, terecht overigens. "Ik heb diverse spelers gezien die het niet lieten zien vandaag. Sommigen waren echt goed en deden er alles aan, maar er waren anderen die te weinig initiatief namen. Nochtans hebben we net dáárop getraind."

Hij was vooral niet te spreken over hoe Eupen aan de kansen kwam. "Hoe we een bal weggaven waar geen gevaar was (Mitrovic gaf het leer zomaar weg). Daardoor moest Esiti op de lijn redden. Onvoorstelbaar dat je dergelijke zaken niet beter aanpakt."

We hebben een ongelooflijk slechte zaak gedaan -Hein Vanhaezebrouck

Ook voorin was het niet goed: "Het moest zuiver zijn voorin, maar het was net iets te weinig. Te weinig kwaliteit. Het is de eerste keer dat Eupen de nul kan houden. Dat duidt op een gebrek aan creativiteit en initiatief bij ons."

Play-off 1 wordt nog een lastige klus voor Gent. "We hebben een ongelooflijk slechte zaak gedaan. We hadden ons voorgenomen om een x-aantal punten te halen. Nu mogen we echt niets meer laten liggen. En tegen Moeskroen en Waasland-Beveren gaan het opnieuw zulke matchen zijn. Ik heb hier geen goed gevoel bij", sloot Vanhaezebrouck af.