Na OHL nu een eersteklasser in het vizier van de Chinezen: "Ze geven me voorlopig een correcte indruk"

Bij OH Leuven is er heel wat beroering ontstaan over de mogelijke overname van de club door Chinese investeerders. Maar ook in eerste klasse wordt er een club benaderd door de jongens uit China. En daar blijken ze er wel voor open te staan.

Westerlo-voorzitter Herman Wijnants zag in de deal met Soedal een ideale oplossing, maar die sprong af. Nu staat hij open voor alles. "Een Belgische investeerder is nog altijd ideaal, maar ik sta nu ook open voor buitenlandse investeerders. Vooral de Chinezen tonen veel interesse, mede omdat China in 2030 het WK wil organiseren en ze op zoek zijn naar expertise en knowhow om ginder hun jeugdopleidingen te verbeteren", zegt hij in HLN.

En het is serieus. "De mensen die hier geweest zijn, geven mij voorlopig een correcte indruk. Ze zijn meer begaan met de jeugdopleiding en de werking van de club dan met de marktwaarde van spelers. Maar voorlopig blijft het bij verkennende gesprekken en voor het einde van het seizoen zal er niets gebeuren."