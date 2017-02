Jan Mulder ontrafelt het mysterie: "Ik weet waarom Teo niet op het Gala van de Gouden Schoen was"

Foto: © photonews

Het Gala van de Gouden Schoen is ieder jaar weer een unieke bijeenkomst van alle belangrijke pionnen uit de Belgische voetbalwereld. Opvallende afwezige was echter nummer 2 in de eindafrekening Lukasz Teodorczyk.

De Gouden Stier stuurde zijn kat en zat in Polen. Jan Mulder vermoedt waarom de aanvaller niet opdaagde. "Ik weet waarom Teo niet op het gala was, hij durfde niet naar Lint", schrijft de Nederlandse analist in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Zelf ben ik ook als de dood voor deze plek. Om Lint te bereiken moet je door mistroostige streken."

en dus reikt Mulder een oplossing aan. "Organiseer het prestigieuze gala in het casino van Knokke of Oostende, een congresscentrum in Luik, het rijksmuseum in Antwerpen, de Ghelamco Arena te Gent of de citadel van Dinant en - niet met zwarte muts of kousenbroek, maar elegant gekleed met een weergaloos Pools en Gronings stuk aan de arm - Teo en ik komen volgend jaar ook."

​