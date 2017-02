Lof voor Lierse-middenvelder: "Beste van de reeks" en "Die zou niet misstaan bij Anderlecht"

Zaterdagavond staat er een topper in 1B op het menu, want Antwerp en Lierse kijken elkaar in de ogen. Bij die laatste club loopt met Sabir Bougrine ook een speler die klaar is voor een hoger niveau, vindt Karel Fraeye.

Karel Fraeye, ex-trainer van Lommel en Charlton Athletic, besprak in Het Nieuwsblad waar de sterke punten bij Lierse liggen en deed daarbij een opvallende uitspraak. "Bougrine is met voorsprong de beste middenvelder van de reeks. Die zou niet misstaan bij Anderlecht", vindt Fraeye. "Door zijn creativiteit en diepgang is hij spelbepalend voor Lierse. En Eric Van Meir heeft er nog eens voor gezorgd dat hij gaten dichtloopt ook."

De 20-jarige Marrokaanse Belg miste dit seizoen al enkele wedstrijden door een armblessure en een gescheurde hamstring. In zestien wedstrijden gaf Bougrine vier assists voor Lierse. Vorige zomer leek hij te vertrekken naar het Deense IF ­Brondby, maar die transfer is uiteindelijk niet doorgegaan.