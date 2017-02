Oostende moet winnen in Moeskroen: "Goed voetbal? Dat zie je nu niet meer"

Het is voor beide ploegen een belangrijk duel om 18u. Oostende voelt de hete adem van Genk, Gent, Charleroi en KV Mechelen in zijn nek. En Moeskroen heeft de punten nodig om weg te komen van die laatste plaats.

Moeskroen heeft drie punten achterstand op Eupen en vier op Westerlo. Een zege in eigen huis zou weer heel wat perspectieven openen. Maar het wordt een zware dobber, want Oostende wil zijn zwarte periode - na de winst in de halve finale van de beker - helemaal afsluiten. En ze hebben de punten nodig.

Yves Vanderhaeghe moet wel vijf jongens missen. Proto (kruisbanden van de knie), Capon (adductoren) en Bossaerts (quadriceps) en de geschorsten Jonckheere (geel) en Musona (rood) lopen er niet bij. Siani is wel terug, maar het valt af te wachten of die na één training en een feestweek in Kameroen direct in de basis zal staan.

Knokken!

Sportief manager Luc Devroe was alvast duidelijk. Goed voetbal is bijzaak... "Het mag natuurlijk, want met goed voetbal en de drie punten kunnen we straks op ons gemak aan de wedstrijd tegen Anderlecht beginnen", zei hij gisteren. "Maar ik heb liever dat de spelers de mocassins inruilen voor de laarzen. Het wordt nog vijf matchen knokken."

