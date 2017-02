Westerlo ziet stuntzege in extremis toch nog in rook opgaan en blijft troosteloos achter

Foto: © Photonews

KVC Westerlo is aan een ferme opmars bezig. De club uit de Kempen won vorige week nog van STVV, terwijl het zaterdagavond ging winnen op het veld van Sporting Charleroi. Nota bene een ploeg die play-off 1 ambieert... Straf.

Nochtans begon Charleroi prima aan de wedstrijd. Voor eigen publiek kunnen De Zebra’s altijd ietsje meer en na nog geen minuut spelen opende Harbaoui bijna de score met een kopbal.

Doelpunt... voor Westerlo valt uit de lucht

Westerlo had het allesbehalve makkelijk in Het Zwarte Land, maar toch bleven de troepen van Jacky Mathijssen overeind. Naarmate de eerste helf vorderde ging het steeds meer gelijk op en vlak voor de pauze klommen de bezoekers zelfs op voorsprong.

Westerlo had een beetje geluk: Acolatses bewaker Marinos blesseerde zich en kon niet meer volgen, waardoor de Nederlander zijn flank kon aflopen en vervolgens het leer voorbije Penneteau binnenkrullen: 0-1, een godsgeschenk op slag van rust voor De Kemphanen.

Charleroi zet scheve situatie toch nog recht

Na de pauze ging Charleroi nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar écht grote kansen creëerde de thuisploeg nu ook weer niet. De thuisaanhang kreeg het op zijn heupen en de seconden tikten weg in het voordeel van Westerlo.

Het leek er niet meer van te komen, maar uiteindelijk zette Charleroi de scheve situatie alsnog recht. Een kwartier voor tijd lukte Marcq de aansluitingstreffer en tien minuten later zorgde Benavente voor de complete ommekeer door er 2-1 van te maken. Dik verdiend voor De Zebra's, maar daarom niet minder zuur voor Westerlo. Mathijssen en co zagen hun stuntzege in rook opgaan en blijven troosteloos achter.