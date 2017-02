De piste blijft héél actief: "Lombaerts? Op 1 juni zien we wel weer"

KV Oostende wil slagen waar Anderlecht gefaald heeft: Nicolas Lombaerts terug naar België halen. En dat het deze winter niet lukte, wil niet zeggen dat ze het opgeven. Nee, bij de kustploeg blijven ze optismistisch.

Trainer Mircea Lucescu van Zenit deed deze keer de transfer afspringen, anders had Lombaerts nu terug dicht bij huis gevoetbald. Daar mag u zeker van zijn. Maar uitstel is geen afstel. "De zaak is gesloten tot 1 juni", laat Luc Devroe weten. "Nu hadden we nog veel verdedigers, maar je moet ook op alles voorbereid zijn."

Tomasevic en Milic

Oostende ziet immers wel een paar jongens vertrekken. En anderen moeten dan weer dringend hun niveau opkrikken. In die laatste categorie zit Tomasevic, die tot nu toe niet kon brengen wat er van hem verwacht werd. "Maar ik hoor dat het de laatste weken beter gaat op training. En de trainers geloven in hem. Ze kennen hem ook van bij Kortrijk en het zijn zij die aandrongen op zijn komst."

En dan is er nog Antonio Milic, die door Devroe wel nadrukkelijk in het uitstalraam gezet wordt. "Je moet denken wat er met hem gaat gebeuren. Hij is nog altijd maar 22 en er was al interesse voor. Er komt een dag dat je zo iemand moet laten gaan." Devroe had op transferdeadlineday nog heel laat de hoop om Lombaerts te halen, maar uiteindelijk kregen ze een 'njet' van de Russen.