Meunier bedankt Standard: "Opgesloten zitten en 24 uur per dag aan voetbal denken, was niets voor mij"

Thomas Meunier heeft een opmerkelijke route afgelegd voor zijn aankomst bij Paris Saint-Germain. Hij werd ontdekt bij Virton waarna hij naar Brugge ging, maar daarvoor werd hij doorverwezen bij Standard.

Voordat hij naar Virton ging, legde Thomas Meunier tijdens zijn jeugd tests af op Standard, maar werd afgewezen. Vandaag is hij daar blij om. "Ik dank Standard uit het diepste van mijn hart om me af te wijzen (glimlacht). Op internaat vond ik het leuk. Maar opgesloten zitten en 24 uur per dag aan voetbal denken, was niets voor mij. Ik had vrijheid en een sociaal leven. Dat is wat ik teruggevonden heb toen ik Standard verliet," vertelde hij aan RTBF.

Meunier werd gespot in Virton als spits, maar vervolgde zijn carrière bij Club Brugge als verdediger. Het is in deze positie dat hij zich aan de wereld openbaarde en als basisspeler met de Rode Duivels naar Euro 2016 ging. Na de prestatie op het EK werd hij gerekruteerd door PSG waar hij een goed seizoen draait als rechtsachter.