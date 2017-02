Overzicht Premier League: Twee Rode Duivels scoren, slechts één in de juiste goal

Foto: © photonews

In de Premier League was men zaterdagmiddag toe aan het grootste deel van speeldag 25. Nacer Chadli liet zich het meest opmerken met een dubbele panna.

West Ham - WBA 2 - 2

Chadli speelde zowel Kouyaté als de doelman van West Ham United door de benen voor de 0-1. (Bekijk HIER de beelden) Feghouli hing de bordjes na de pauze in evenwicht. Het venijn zat in de staart, want via Lanzini en Evans ging het nog van 1-1 naar 2-2.

United - Watford 2 - 0

Man United won met 2-0 van Watford, dat zonder Kabasele aantrad. Mata scoorde op het halfuur, Martial op het uur. Bij de bezoekers mocht gewezen Anderlecht-aanvaller Okaka nog invallen, maar de Italiaan kon geen doorbraak forceren.

Own goal Denayer

Verder gingen Januzaj en Denayer met 0-4-cijfers onderuit tegen Southampton. Denayer vloerde in het slot zijn eigen doelman. Benteke verloor met het kleinste verschil bij Stoke City. Lukaku speelde 0-0 gelijk bij Middlesbrough.

{INSERT_MATCHES_TODAY}