Oulare maakt (in zijn typische stijl) zijn eerste in de Eredivisie, ook ander Belg scoort fraaie goal

Ook op zaterdagavond stonden er enkele leuke affiches op het programma in de Eredivisie. Heracles en Roda JC trapten de avond op gang met een aangenaam kijkstuk, waarin een Belg en een ex-speler van RSC Anderlecht tot scoren kwamen.

Vitesse-Willem II 0-2

Willem II boekte een ietwat verrassende zege op het veld van Vitesse. In de slotfase van de wedstrijd opende Koppers de score en niet veel later maakte de ingevallen Obbi Oulare er zelfs nog 0-2 van. De ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem deed dat in zijn gekende stijl: op snelheid en op kracht maakte hij zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Bekijk het doelpunt hieronder:

Heracles-Roda JC 2-2

Roda JC leek op het veld van Heracles op weg naar een overwinning. Rond het uur bracht Paulissen de bezoekers op voorsprong, terwijl onze landgenoot Tom Van Hyfte er luttele minuten later meteen 0-2 van maakte.

Boeken toe voor Heracles? Neen. Ene Samuel Armenteros - op een blauwe maandag nog bij Anderlecht aan de slag - zorgde voor een ommekeer. De Zweedse aanvaller sloeg in de absolute sloftase nog twee keer toe en haalde er op die manier zelfs nog een gelijkspel uit voor de thuisploeg. Bekijk hieronder het doelpunt van Van Hyfte:

