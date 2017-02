Knopen door te hakken voor Weiler, zowel in verdediging als in aanval

Anderlecht heeft een bijna volledig fitte kern voor de match tegen Zulte Waregem. Het wordt dus ook uitkijken naar de keuzes die René Weiler gaat maken.

In de verdediging recupereert de Zwitser zowel Dennis Appiah als Kara Mbodji. Kara komt zo goed als zeker terug in het elftal waardoor er een keuze op de rechtsachter is: Spajic - die daar van nature niet gedijt - of Appiah, die van de ene blessure in de andere sukkelt.

Ook Frank Acheampong is terug, maar voor hem zal een plaatsje op de bank het hoogst haalbare zijn. Want Weiler moet ook eens overdenken wie hij als 'nummer 10' gaat zetten. Tielemans, Stanciu of Hanni? Met het overvolle middenveld moet één van die twee laatste waarschijnlijk weer naar links uitwijken, maar dan blijft de vraag of Stanciu eens niet op de bank zou mogen beginnen.