Schoenmakers maakt er opnieuw twee: "Daarvoor sta ik er"

Foto: © Louis Evrard

Standard heeft op bezoek bij Anderlecht een belangrijke driepunter gepakt op weg naar de titel in de Super League. Sanne Schoenmakers was opnieuw erg belangrijk voor de Rouchettes met twee doelpunten.

"Daarvoor sta ik er natuurlijk ook gewoon in de spits, om doelpunten te maken", bleef Schoenmakers bescheiden na haar nieuwe doublette. Toch staat ze dit seizoen al met een karrenvracht doelpunten voor in de strijd om de topschutterstitel. En ook in de Super League lijkt Standard een geweldige zaak te hebben gedaan.

"We staan er nu goed voor, maar het is aan ons om vooral geen steekjes te laten vallen. Tegen Anderlecht hadden we het tot nu toe moeilijker in eigen huis dan op verplaatsing, dus we moeten het duel in Luik zeker nog afwachten. We mogen het vel van de beer zeker nog niet verkopen, want er komen nog lastige wedstrijden aan.

Toch heeft Standard een streepje voor op de andere teams: "We strijden ook voor elkaar in wedstrijden dat het iets minder lekker loopt. We vinden elkaar allemaal op het veld en hebben genoeg kwaliteit om een blessure op te vangen", verwees ze naar de afwezigheid van Davinia Vanmechelen.

"We hebben geknokt en we waren uiteraard gebrand om een goed resultaat. Tegen Gent en Anderlecht gaan we er altijd nog wat extra voor en hoeven we niet op scherp gezet te worden, maar ook tegen Genk volgende week is het gewoon zaak om vol voor die drie punten te gaan. Dat is de enige weg."