Devroe sluit (nu nog) vertrek van basisspelers niet uit

Foto: © Photonews

KV Oostende houdt niemand tegen als er een mooi bod binnenkomt. Zelfs nu zijn er nog transfermarkten open en Luc Devroe sluit niet uit dat er nog iemand vertrekt.

Gisteren kwam de vraag of KV Oostende Sébastien Siani niet vreesde te verliezen. Uit het antwoord van Devroe bleek dat er over alles kan gesproken worden. "In China en Rusland is de transfermarkt nog open", zei hij fijntjes. "Rusland is voor Siani misschien niet de beste keuze, want ik heb hem al gezegd dat er veel racisme is. En als hij daar naartoe zou trekken, hoop ik dat zijn salaris navenant is. Maar ik kreeg nog geen telefoon."

En ook een vertrek van Musona is niet uit te sluiten. "Er zou voor hem interesse zijn uit China, maar daar zitten altijd 37 tussenpersonen bij. Dat maakt het complex. Ik heb alvast geen bod binnengekregen", zei hij nog.