"Zelfs Roger Milla bewondert Hugo Broos nu" en "Te duur? Hij kan misschien meer vragen nu"

Foto: © Voetbalkrant.com

Sébastien Siani kreeg spontaan een glimlach rond de lippen toen het onderwerp Hugo Broos werd aangesneden. De spelers van Kameroen kunnen hun lof voor de coach die hen naar het ultieme succes leidde immers niet wegsteken. "Ja, hij kan nog in Europa aan de slag."

Siani weet hoe moeilijk Broos het had. "Na Zulte Waregem was hij helemaal afgeschreven: te oud en te duur. We moeten hem bedanken voor wat hij met onze ploeg gedaan heeft. Hij behandelde iedereen op gelijke voet. Iedereen moest klaar zijn en niemand was zeker van zijn plaats", aldus Siani.

"Ik weet heel goed hoezeer de publieke opinie tegen hem was. De mensen, de journalisten, zelfs Roger Milla, hadden kritiek. Maar nu blijkt dat meneer Milla ook al fan is van hem. Ik heb altijd in hem geloofd. Hij maakte de keuzes die hij wilde, hij volgde zijn eigen pad. We zijn één jaar lang solidair gebleven", knikt Siani, die weet hoe moeilijk zoiets is bij 'de Ontembare Leeuwen'.

We zijn één jaar lang solidair gebleven, dankzij Broos

Broos is in Kameroen een stap verwijderd van 'legende', maar daarvoor zou hij binnen twee jaar de Afrika Cup in eigen land moeten winnen. En gaat hij zo lang blijven? "Ik ben ervan overtuigd dat hij in Europa nog aan de slag kan. Ik denk dat 'te duur' of 'te oud' nu niet meer zal gelden voor hem", lacht Siani. "Hij kan misschien zelfs iets meer vragen."