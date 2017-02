Steeds Belgischer en met eigen jeugd ... Nu nog play-off 1 afdwingen

KV Kortrijk heeft een nieuw elan, KV Mechelen heeft maar 1 optie meer. Onder dat gesternte gaan de Kerels en Malinwa er op zaterdagavond tegenaan. Het zou wel eens een erg spannende én leuke avond kunnen worden.

De laatste paar weken is het namelijk vaak spektakel bij de Kerels, met dank aan Saadi en - vooral - Teddy Chevalier, die eindelijk terug opnieuw wat sensatie en positivisme in de ploeg hebben gebracht. De redding is zo al zeker, dromen van meer lijkt met nog vijf speeldagen voor de boeg onzinnig.

De heenwedstrijd werd gekruid door de snelle (en lichte) rode kaart voor Schouterden. De Kerels moeten het wel nog steeds zien te stellen zonder Totovytsky, die nog steeds visumproblemen heeft. Seth De Witte en Ahmed El Messaoudi zijn bij de bezoekers nog geblesseerd, Nicolas Verdier is nog steeds ziek.

Selectie KV Kortrijk: 5. Kovacevic, 6. Goutas, 8. Pavlovic, 9. Chevalier, 10. Kage, 11. Saadi, 13. Sifakis, 14. Van der Bruggen, 16. Barbaric, 20. Stojanovic, 22. Galens, 23. Joãozinho, 25. Mercier, 26. Rolland, 27. Ouali, 28. Kaminski, 30. D’Haene, 31. Van Loo, 39. Veldwijk, 88. Sarr.

Selectie KV Mechelen: Moris , Coosemans, Swolfs, Bjelica, Chen, Vitas, Cocalic, Cobbaut, Paulussen, Vanlerberghe, Filipovic, Callebaut, Rits, Matthys, Claes, Croizet , Jaadi, Peffer, Kolovos, Osaguona

