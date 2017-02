Simons werd op snelheid gepakt met carrièreprijs: "Toen ze over Diest begonnen, wist ik: het is prijs"

Foto: © photonews

Op het Gala van de Gouden Schoen kregen we een erg geëmotioneerde Timmy Simons die een Lifetime Achievement Award kreeg voor zijn rijke carrière. De middenvelder reageerde bij ons op de verrassende prijs.

Nochtans dachten veel mensen meteen: 'carrièreprijs, die is voor Simons.' Zelf verwachtte hij het toch niet meteen. "Toen de speaker zei dat er nog zo’n prijs zou komen, dacht ik er toch niet aan, omdat zo’n prijzen vooral na een carrière uitgereikt worden. Maar toen die filmpjes van onder meer Diest begonnen, wist ik: het is prijs", aldus Simons aan Voetbalkrant.com.

“Op dat moment was het duidelijk en hoorde je Peter Van der Heyden en Philippe Clement praten en staat de wereld even stil. Je beseft niet meteen wat er gebeurt. Het was een speciaal moment, onverwacht, maar dat maakt het des te mooier. Je begint stilaan te beseffen dat je enorm veel leuke momenten beleeft hebt, maar er ook een keerzijde is.”

Heel veel gemist op die 22 jaar -Timmy Simons

Het gezin van de routinier was wel op de hoogte. "Mijn gezin was blijkbaar op de hoogte, maar het is toch een speciaal moment geweest." Hij betrok zijn familie ook uitgebreid in zijn emotioneel dankwoord.

“Als je optelt hoeveel dagen je in die 21, 22 jaar weggeweest bent van je familie, dan moet je een heel sterke band hebben. Dat begin je meer en meer te beseffen. Die tijd kan je niet meer inhalen, je kinderen worden zo snel groot, dat zijn momenten die niet meer terugkeren. Anderzijds waren er uiteraard heel veel mooie momenten waar ik wel bij was", sloot Simons af.