José Mourinho is er van overtuigd dat topschutter Zlatan Ibrahimovic ook volgend jaar bij Man Utd zal spelen

Volgens José Mourinho zal Zlatan Ibrahimovic ook volgend jaar nog bij Manchester United zal spelen. De Zweed tekende de voorbije zomer voor één seizoen met optie op nog een extra jaar.

"Ik ben er absoluut van overtuigd dat hij blijft", zei Mourinho op zijn wekelijkse persbabbel. "Hij is met de intentie gekomen om twee jaar hier te spelen, maar het eerste jaar gaat veel beter dan iedereen verwacht had. Zlatan weet dat we ons voor volgend seizoen gaan verbeteren."

Mourinho had zijn sterspeler een aantal dagen vakantie aangeboden om even terug te keren naar Zweden. Ibrahimovic sloeg die echter af en besloot in Manchester te blijven. "Ik ben er daardoor van overtuigd dat hij bij ons zal blijven. Hij heeft zich aangepast aan de club en de situatie. Ik heb ook het gevoel dat zijn gezin geen probleem vormt."

Zlatan is momenteel de topschutter bij Man Utd in de Premier League. De Zweed zit net als Diego Costa van Chelsea aan 15 treffers. Romelu Lukaku heeft er al 16 gemaakt.