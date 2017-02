Binnenkort Belgische coach in de Premier League? "Ik denk dat hij naar het buitenland moet verhuizen"

Foto: © Photonews

Hein Vanhaezebrouck heeft met AA Gent al prachtige prestaties neergezet in de voorbije seizoenen. Youri Mulder vindt dat hij zelfs in de Premier League ook niet zou misstaan.

"Hein heeft in de Champions League meermaals bewezen dat hij een uitstekende coach is. Ik denk dat hij naar het buitenland moet verhuizen," aldus Youri Mulder in Fan. En niet zomaar het buitenland, wel een van de beste competities ter wereld. "Volgens mij zou Vanhaezebrouck het ook goed doen in de Premier League. Ik vraag mij af of hij zou kunnen doen wat Pocchetino doet bij Tottenham? Dan moet hij natuurlijk wel de kans krijgen."

Er zullen nog openingen komen

In de Premier zijn dit seizoen al wat trainers vervangen: Francesco Guidolin (Swansea), Alan Pardew (Crystal Palace), Bob Bradley (Swansea), Mike Phelan (Hull), ... en er zijn nog coaches die geen jobzekerheid meer hebben. Zouden we naar volgend seizoen toe met Hein Vanaezebrouck een Belgische trainer in Engeland kunnen zien?