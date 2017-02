Zware ontgoocheling voor Anderlecht: "Drie vermijdbare doelpunten"

Foto: © Louis Evrard

Anderlecht verloor de topper van Standard. En dus was de ontgoocheling groot bij paars-wit, al geven ze de strijd zeker nog niet op.

De kloof in de stand is momenteel drie punten, maar Standard heeft nog een wedstrijd tegoed en kan zo dus tot zes punten uitlopen op paars-wit. "Dit is een grote ontgoocheling, want we wilden hier echt wel de drie punten pakken", gaf Tine De Caigny achteraf aan.

"We kwamen op gelijke hoogte, maar we waren even onder de indruk van de 1-2 vlak voor de rust. Een vermijdbaar doelpunt? Ik denk dat het alledrie vermijdbare goals waren."

"Ze scoren drie keer uit vijf kansen. We hebben weinig weggegeven, maar konden ook niet veel kansen ontwikkelen. Al bij al hebben ze misschien iets meer geluk gehad. Toch geven we niet op: volgende week moeten we er opnieuw staan in Gent."

Ook de titel blijft een optie voor Anderlecht: "We gaan daarvoor en ik denk dat de drie ploegen die bovenaan staan die ambitie wel hebben. Het wordt nu belangrijk om de punten te pakken in Gent en dan toe te leven naar de slotweken. We zullen ook in Luik moeten gaan winnen, dat beseffen we."