De Mos weet zeker wie eerste eindigt in Jupiler Pro League: "Ja, ze worden kampioen"

Foto: © Photonews

Er staan nog enkele wedstrijden in de reguliere competitie én tien finales in play-off 1 op het programma, maar volgens analist Aad de Mos bestaat er weinig twijfel over wie straks kampioen van België wordt.

Volgens de Nederlandse ex-trainer van onder meer KV Mechelen, Ajax en RSC Anderlecht is Club Brugge dé grote titelfavoriet. Op de vraag 'Kan Club opnieuw kampioen worden', antwoordt de Mos dan ook volmondig 'ja'. “Ja... Ik zie een nuchtere groep, heel stabiel, die na vorig seizoen weet wat het is om kampioen te worden", klinkt het in Het Laatste Nieuws​.

"De nederlaag op AA Gent noem ik eerder ongelukkig - Kalinic keepte een wereldpartij. Plus, de spelers zullen toch willen om volgend seizoen de 0 op 18 uit deze Champions League weg te vlakken?", besluit de Mos.