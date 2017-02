AC Milan bereid om Romelu Lukaku tot duurste transfer ooit te verheffen

Foto: © photonews

Romelu Lukaku verkeert in een grootse vorm dit seizoen, met al zestien treffers voor Everton en onlangs zelfs vier in een wedstrijd. Daarop zou AC Milan bereid zijn om gekke dingen te doen voor de Rode Duivel.

Zijn contract bij Everton loopt nog voor 2,5 jaar, en ze willen hun spits maar al te graag in Goodison Park houden. Trainer Ronald Koeman weet echter ook dat een handtekening andere clubs niet zal tegenhouden om astronomische bedragen te bieden. Vorige zomer leek het ook al even alsof de goalgetter een grotere club zou opzoeken, maar dat is niet doorgegaan.

Realistisch? Hoogstwaarschijnlijk niet.

De Toffees hebben eerder al meegedeeld dat ze hun sterspeler niet voor minder dan 80 miljoen euro laten vertrekken, in Engelse media worden zelfs nog hogere bedragen genoemd. De Chinese investeerders zijn naar verluidt bereid om deze zomer maar liefst 165 miljoen euro neer te leggen voor de 23-jarige Belg. (De duurste transfer ooit was 105 miljoen euro voor Paul Pogba die naar Manchester United ging.)

Maar als hij al vertrekt, is de kans klein dat het AC Milan wordt. De laatste paar jaren speelden zij geen Champions League, en ook deze keer moeten ze in de competitie al tien punten inhalen om te kunnen kwalificeren. Dat zal waarschijnlijk toch een minimumvereiste zijn als hij Everton zou verlaten.