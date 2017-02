Speler van Mechelen weet het zeker: "Een echt toptalent. De wereld zal hem wel nog leren kennen"

Foto: © photonews

Aleksandar Bjelica speelde jaren in Nederland, maar is sinds 2016 aan de slag bij KV Mechelen. Doorheen zijn carrière deelde de verdediger al de kleedkamer met enkele bijzondere talenten, maar over het grootste talent dat hij tegenkwam, is hij duidelijk.

“Met Andrija Zivkovic (20) speelde ik samen bij de U21 van Servië. Zivkovic komt uit de jeugdopleiding van Partizan en was een tijdje de speelbal van een kleine transferoorlog. De Servische clubs hebben niet zoveel geld en je kan je niet voorstellen wie er allemaal geld wil verdienen aan zo’n overstap. Uiteindelijk is hij bij Benfica beland”, vertelt Bjelica in Fan.

"Ik denk dat de wereld Zivkovic nog wel zal leren kennen" - Aleksandar Bjelica

Volgens de verdediger van KV Mechelen zal Zivkovic op termijn nog hoge ogen gooien. “Ik denk dat de wereld hem nog wel zal leren kennen, want hij is echt een toptalent. De Servische Messie noemen ze hem.”

Zivkovic had het aanvankelijk moeilijk om zich door te zetten in Portugal, maar verscheen de voorbije tijd steeds vaker aan de aftrap. Zo stond hij sinds eind januari al vier keer op korte tijd in de ploeg.