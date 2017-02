Standard kan na 7 matchen nog eens winnen: "Een moeilijke periode afgesloten"

Na 7 wedstrijden zonder overwinning heeft Standard op het veld van Waasland-Beveren nog eens van een zege kunnen proeven. Gemakkelijk ging dat echter niet. Dat weet ook trainer Aleksandar Jankovic.

"Het is altijd moeilijk op het veld van Waasland-Beveren", zei Jankovic na afloop. "Ze hebben vertrouwen en spelen goed. Wij moesten reageren na die 0-3 nederlaag tegen Kortrijk. Voor ons was de overwinning erg belangrijk. Veel belangrijker dan de manier waarop."

Nochtans hadden de bezoekers de kansen om de score verder uit te diepen. "Het is niet de eerste keer dat we veel kansen nodig hebben om een tweede goal te maken. En in de slotfase kwamen we dan nog in problemen. Toch denk ik dat dit op basis van 90 minuten een verdiende zege is."

"Het is niet de eerste keer dat we veel kansen nodig hebben om een tweede goal te maken"

Het kantelpunt van de wedstrijd was de rode kaart van Ibrahima Conté, die domweg twee keer geel pakte. Aleksandar Jankovic stond er dichtbij toen Conté doorging op Ibrahima Cissé en ging fel tekeer. "Natuurlijk had die rode kaart invloed op de match, daarna kregen we een andere wedstrijd."

Maar Jankovic was dus vooral blij met de drie punten. "We hebben twee maanden niet meer gewonnen. En we hebben ook nog eens de nul gehouden. Na zeven matchen zonder zege hebben we een moeilijke periode afgesloten", besluit de Serviër.