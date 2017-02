Anderlecht overleeft 'slaapkwartiertje', domme fout Kara en sterk Essevee

Foto: © photonews

Anderlecht-Zulte Waregem samenvatten is niet zo makkelijk. Essevee stond na 2 minuten al op voorsprong en voetbalde de thuisploeg een kwartier van de mat. Daarna scoorde paars-wit drie keer in een halfuur, waarop Kara het zijn eigen ploeg nog moeilijk maakte. Spanning troef in het Astridpark...

Twee matchen geen goal meer gemaakt, dan denkt een trainer wel al eens aan veranderingen. René Weiler deed er een paar: Trebel en Stanciu verhuisden naar de bank, Bruno en Hanni mochten nog eens van bij de start opdraven. Achteraan tekenden Appiah en Kara weer present.

Middagdutje nog niet gedaan

Maar de wekker was zondagmorgen blijkbaar veel te vroeg afgelopen in Brussel en er waren er een paar nog hun middagdutje aan het doen terwijl Zulte Waregem als een wervelwind aan de match begon. Een opportunistische Leye kreeg veel te veel ruimte en krulde het leer na iets meer dan een minuut in de linkerbenedenhoek. Obradovic, Nuytinck, Boeckx,... allemaal kwamen ze te laat.

Essevee speelde in dat openingskwartier het soort voetbal dat de fans van de thuisploeg graag eens zouden zien van hun elf, zelfs op het patattenveld in het Astridpark. Paars-wit strompelde over datzelfde veld. Enkel Hanni en Bruno probeerden toch enige snelheid te brengen. Teodorczyk had eens een zwak schot in huis, maar veel verder kwam het toch niet.

Tot een vrije trap werd doorgekopt tot bij diezelfde Hanni en die met de mooiste Brusselse actie uitpakte: bal uit de lucht halen en vanuit de draai in de verste hoek trappen. 1-1 maar op dat moment toch niet verdiend. Coopman had de hele verdediging ook al eens voor schut gezet.

Penalty, geen discussie

Gaandeweg werd Anderlecht echter beter en beter, let op zeker niet super. Hanni putte duidelijk vertrouwen uit die ene goal. De Algerijn begon te draaien en liet bij momenten zien dat hij de enige echte 'nummer 10' is van paars-wit, niet Stanciu. Hij zorgde met een puntgave assist op Bruno trouwens ook voor de aanzet van de 2-1. Met zeven goals en zeven assists mag je je toch ook al eens op de borst kloppen.

Net na de rust zorgde Tielemans voor de 3-1 na een pass van Teodorczyk. Geruststellend, zag je de Anderlecht-kant van het stadion denken, maar niets was minder waar. Kara, onmisbaar geacht in de titelstrijd, besliste om even het truitje van Gueye te gaan uittrekken. Penalty, geen discussie over mogelijk, hoe verongelijkt Kara en Nuytinck ook mochten zijn... Leye, bij afwezigheid van Derijck, zette zich eindelijk nog eens achter een elfmeter en scoorde die ook. Nummer 100 voor de kapitein!

De laatste twintig minuten drong Essevee nog aan, maar het ging iets te traag allemaal. Een geweldige run van Kara leverde nog de dot van een kans op voor Teodorczyk. Die weigerde echter zijn perfecte assist te verzilveren. De Pool staat nu al drie matchen op rij droog. Nadat Weiler Bruno van het veld haalde voor Trebel ging het tempo trouwens ook naar beneden bij de thuisploeg. Maar in de slotfase werd het via Chipciu nog 4-2.