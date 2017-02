Bewijst Anderlecht het ongelijk van quasi elke analist? Of geeft Essevee hen lesje in eigen huis?

Eén non-match in Lokeren, zoveel was er nodig om de sfeer rond Anderlecht weer helemaal te laten omslaan. De weken ervoor verborgen de resultaten veel van de onvrede, maar de laatste week was de kritiek weer verschroeiend. Kunnen ze dat rechtzetten tegen Zulte Waregem?

Het wordt een rechtstreeks duel om de tweede plaats in het Astridpark. Bij Anderlecht moeten er keuzes gemaakt worden. Appiah of Spajic op de rechtsachter? Hanni of Stanciu in de ploeg? Of wijkt er één van de drie centrale middenvelders? Vragen die René Weiler straks allemaal gaat beantwoorden.

Hij kan over een nagenoeg fitte kern beschikken. Enkel Andy Najar is nog niet terug. Voor de rest zijn Kara Mbodji en Frank Acheampong weer inzetbaar. Kara zal ongetwijfeld zijn plaats terug innemen in het hart van de defensie, waardoor er eentje moet wijken.

We moeten respect hebben voor de tegenstander, want ze staan toch maar mooi tweede

Bij Zulte Waregem zijn Timothy Derijck en Davy De fauw uit. De eerste wordt maandag geopereerd aan de knie, de tweede werd deze week geopereerd aan de schouder. Beiden zullen enkele maanden out zijn.

"Als Zulte Waregem een beetje zijn niveau haalt, maakt Anderlecht geen kans!" Het waren de woorden van Fred Dupré afgelopen week bij ons. Francky Dury kon het wel appreciëren. "De woorden van Dupré? Het is eerder een compliment voor ons dan kritiek op Anderlecht, vind ik."

"En we moeten respect hebben voor de tegenstander, want ze staan toch maar mooi tweede. Ze zijn in transitie geweest, met veel nieuwe spelers en een nieuwe coach. Als je dan staat waar ze staan, dan moet je enkel chapeau zeggen", wou Dury de tegenstander zeker niet schofferen.

