Chelsea verslikt zich in Burnley zonder Defour

Burnley laat op het eigen Turf Moor vaak onwaarschijnlijk voetbal zien, en won thuis al vijf keer op rij. Iedereen had verwacht dat die reeks zou eindigen tegen Chelsea, maar Burnley hield stand.

Al na zeven minuten kon Pedro Chelsea op voorsprong brengen. Chelsea was de betere ploeg dus leek er weinig aan de hand, maar dat was buiten Brady gerekend. Hij knalde de bordjes weer in evenwicht op een mooie vrije trap, Courtois was kansloos (zie video). Chelsea heerste met 72% van het balbezit maar echt heel grote kansen kwamen daar niet uit. De stand bleef onveranderd, Chelsea blijft wel op kop met tien punten voorsprong, Burnley staat twaalfde.

Michy Batshuayi moest van trainer Conte nog maar eens die ondankbare wissel vijf minuten voor het einde maken. Doodzonde voor de Belg, die in topvorm verkeert maar te weinig kansen krijgt.

De speeldag in de Premier League:

