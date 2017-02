Cayman scoort opnieuw belangrijk doelpunt voor Montpellier, ook Demeyere én Coryn aan het kanon

Vandaag stond er ook voetbal op het programma in de Franse competities. En ook hier kwamen heel wat Flames in actie. Met Janice Cayman in een glansrol, alweer.

Montpellier moest op bezoek bij Bordeaux en kon zich geen nieuw puntenverlies veroorloven. Toch kwamen ze 1-0 achter vlak voor de rust, maar na de koffie konden ze het nog rechtzetten.

Sandie Toletti maakte gelijk vijf minuten na rust, op het uur zorgde Cayman voor de beslissende 1-2. En zo blijft Montpellier bovenaan meedraaien.

Marseille - het team van Sara Yüceil - won met 3-1 van Albi en speelt zo helemaal mee om plek 4 in de subtop. In de Ligue 2 zorgde Coryn met een goal en een assist mee voor een overwinning waarin ook Demeyere scoorde: 4-0.