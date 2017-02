Daarom kan Stanciu in België nog niet wat in Roemenië wel lukte

Nicolae Stanciu moest in de topper tegen Zulte-Waregem op de bank van Anderlecht plaatsnemen. Toch ongewoon voor een speler die de club tien miljoen euro gekost heeft, vindt ook Aad De Mos.

De Roemeense competitie is niet de Belgische, en dat gaf de scouts blijkbaar een vertekend beeld. "Is de juiste analyse over Stanciu gemaakt? Waarom was hij zo goed bij Steaua Boekarest? En kan hij dat ook in België?" Volgens De Mos hangt veel af van de spelers rondom hem. "Bij Steaua speelden negen mensen in dienst van hem, bij Anderlecht denkt Hanni ook op '10' te kunnen staan," zegt hij.

Altijd, niet soms

"In Roemenië moest Stanciu twee keer per jaar goed zijn in de derby tegen Dinamo, hier wordt van hem verwacht dat hij ook het verschil maakt in Waasland-Beveren. Hier moet hij taakgericht spelen, ginder liep hij waar hij wilde. Je moet wel wéten wat je koopt," besloot Aad De Mos in Het Laatste Nieuws.