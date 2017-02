Ongeloof na een tien voor inzet en mentaliteit, maar nul punten: "We speelden een play-off 1-ploeg van de mat"

Foto: © photonews

Als er punten zouden gegeven worden voor vechtlust en inzet zou Moeskroen gisteren altijd gewonnen hebben van KV Oostende. Maar op het einde maakten "kwaliteit en ervaring" - dixit Mircea Rednic - het verschil. David Hubert kon er alvast weinig mee kopen...

Hubert probeerde zich ook aan die goeie match vast te houden, maar helemaal lukte dat niet. "We hebben positieve punten gezien, maar daar zijn we niet veel mee", zuchtte hij. "We verdienden veel meer vandaag. We speelden een ploeg die play-off 1 gaat spelen quasi van de mat."

Maar de laatste minuten waren er te veel aan. "Wij missen zelf een enorme kans en krijgen daarna het deksel op de neus. Dat is een beetje het verhaal van ons seizoen. Maar nu smaakt dit echt wel heel zuur. We gaan blijven vechten, dat zijn we aan de fans verplicht."

Maar met nog vier matchen en vier punten achterstand, plus een moeilijk programma, wordt het een moeilijke zaak. "Kijk, we zijn nu enorm ontgoocheld, maar vanaf morgen gaan we er weer vol voor. Zie het maar als vier finales."