Deze statistiek onderstreept nog maar eens hoe sterk Lukaku bezig is

Foto: © Photonews

Dit weekend zweeg het kanon van Romelu Lukaku dan wel, dat neemt niet weg dat onze landgenoot aan een beresterk seizoen bezig is. De Rode Duivel schiet de ballen haast met de ogen dicht tegen de touwen, zoveel is duidelijk.

Lukaku jaste de bal dit seizoen al zestien keer tegen de touwen in de Premier League. Daarnaast was onze landgenoot ook goed voor vier assists. In totaal was de spits dus al betrokken bij twintig Everton-goals. Het maakt van Lukaku één van de meest productieve spelers in de Engelse competitie.

Enkel Alexis Sanchez was bij meer doelpunten betrokken. De Chileense smaakmaker van Arsenal had een voet in 25 doelpunten. Lukaku volgt samen met Diego Costa (Chelsea, 20) op vijf eenheden van Alexis. Een straffe statistiek, die nog maar eens onderstreept dat Lukaku goed bezig is.