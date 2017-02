Flames van de toekomst verweren zich knap tegen Denemarken

Foto: © Sevil Oktem

De Red Flames van de toekomst weten waar ze de komende maanden voor staan. De loting voor de eliteronde richting EK 2017 is verricht en in aanloop daar naartoe worden ook oefenwedstrijden gespeeld.

De U17 zit voor de eliteronde in een groep met Frankrijk, Griekenland en Rusland. De zes groepswinnaars en de beste nummer 2 van die kwalificaties gaan naar het EK in Tsjechië in de zomer van 2017.

Eind maart wordt er in Frankrijk gespeeld om een stekje op het EK. Vandaag stond er een eerste van twee oefenwedstrijden op het programma om dat toernooi voor te bereiden.

Met Blomme, Vierendeels en Bey-Temsamani moesten de troepen van Tamara Cassimon en Luc Bosmans enkele sterkhouders missen. Toch verweerden ze zich kranig, met onder andere een doelpunt van Petry werd het uiteindelijk 1-2.