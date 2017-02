Hanni: "Tien is wel mijn beste positie" vs Weiler: "Hij kan het ook op links"

Foto: © photonews

We geven toe: het moet geen makkelijke keuze zijn tussen Sofiane Hanni en Nicolae Stanciu. Maar na wat de Algerijn zondag liet zien tegen Zulte Waregem zou hij nu wel eens wat langer zijn kans op de 'tien' mogen krijgen.

We zeggen al langer dat Hanni geen speler is voor de linkerflank, al blijft René Weiler beweren van wel. "Hij heeft vandaag heel goed gespeeld en een goal en een assist gegeven, maar hij kan dat evengoed op links", zei de Zwitser na de match.

Hanni zelf om zijn favoriete plek vragen is voorspelbaar. Toen hij na het inbrengen van Trebel op links moest gaan spelen, zakte hij weer veel te veel in. "Kijk, ik kan op links spelen, maar mijn beste plaats is centraal", durft hij zelf wel toe te geven. "Ik heb altijd daar gespeeld en daar heb ik automatismen", aldus de Algerijn.

Ik ben me moeten gaan excuseren bij de ref: het was penalty

Na zijn goal en assist dacht hij dat de match ver gespeeld was. "Zeker na de 3-1, maar na de penalty kwam er nog druk op ons. Ja, we waren geënerveerd omdat iedereen op het veld dacht dat het geen fout was."

Een indruk die ze later moesten herzien. "Ja, ik dacht ook dat het geen penalty was, maar ik heb me moeten excuseren bij de scheidsrechter", gaf Weiler toe. "Nadat ik de beelden had gezien kon ik ook niet anders."