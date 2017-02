Vanaken verklapt zijn droomclub: "Het is mijn favoriete buitenlandse team"

Foto: © Photonews

Hans Vanaken is op zijn 24ste een vaste waarde bij Club Brugge. De aanvallende middenvelder kent momenteel dan wel niet zijn beste seizoen ooit, toch heeft de Limburger het potentieel om op termijn nog een stap hogerop te zetten.

“Ik voel me op dit moment prima bij Club. Ik moet echt kiezen, zeg je? Tja, het is een publiek geheim dat Arsenal mijn favoriete buitenlandse team is”, aldus Vanaken in Fan.

Een overstap naar rivaal Tottenham Hotspur zou dan not done zijn? “Het is mijn beroep, zo ver gaat dat niet. En áls ik dan naar Spurs ga, snorren ze vast en zeker dit interview wel ergens op. Zo gaat dat in de media.” (lacht)

Spanje en Italië

Verloofde Lauren heeft zo haar voorkeuren, maar is bereid om Vanaken te volgen. “Als ik even hardop mag dromen, zijn Spanje en Italië natuurlijk droombestemmingen. We houden allebei van de zon en gaan geregeld naar Gran Canaria. Daar hebben ze ook een voetbalploeg, hè? (knipoogt) We zullen wel zien. Maar als Hans in het Ruhrgebied wil gaan voetballen, dan zal ik hem ook wel volgen.”