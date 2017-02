Held Van Crombrugge serieus gehavend: "Gent ligt ons"

Eupen haalde dit seizoen zes op zes tegen AA Gent in de reguiere competitie, zaterdagavond was dat vooral te danken aan een sterke Van Crombrugge, die de eerste clean sheet van het seizoen pakte. Als een bokser kwam hij in de mixed zone.

"Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, bij momenten letterlijk", aldus de doelman die met een gehavend gezicht de pers tegemoet kwam. Hij kreeg een bal in het klokkenspel én de voet van Kalu in zijn gezicht. Begrip van de Gentse fans kreeg hij niet.

"Dat hoort er een beetje bij. Ik wist dat ik recht in mijn schoenen stond en geen komedie aan het spelen was. Hoe het nu op de bus gaat zijn? Er zal wel gedanst worden. Morgen word ik zeker wakker met een kater. Niet van alcohol, maar van deze match."

Morgen heb ik een kater -Hendrik Van Crombrugge

"Gent ligt ons, met twee speciale wedstrijden met doelpunten aan het einde. Het was een match met toch wat doelkansen. We kwamen er met Luis Garcia dichtbij op die vrije trappen en ook Gent had een paar kansen."

Toch kon Eupen dankzij een goeie Van Crombrugge voor het eerst dit seizoen de nul houden. "We hebben op tafel geklopt deze week. Misschien hadden we sneller het systeem moeten omgooien. Ik heb mijn aandeel in deze zege, maar we stonden heel goed georganiseerd."

Hij stak Kalinic ook een hart onder de riem. "Wat hem nu overkwam, dat is het leven van een keeper. Ik heb het zelf ook meegemaakt tegen Standard. Dat is uiteraard jammer", sloot Hendrik Van Crombrugge af.