Condom dolgelukkig nadat tactische wijziging vruchten afwerpt: "Ik moest ook echt iets veranderen"

Foto: © photonews

Jordi Condom wist zich met zijn vreugde geen blijf na de absolute stuntzege van KAS Eupen op het veld van AA Gent. De oefenmeester was amper bekomen van zijn spurt over het veld toen hij zijn licht op de wedstrijd deed schijnen.

"Goedenavond, We kwamen hier om een punt te pakken", opende de altijd ontwapenend eerlijke Jordi Condom achteraf. Hij gooide zijn tactiek om en dat leverde resultaten op. "We speelden compacter dan anders en probeerden Gent ook naar het centrum te forceren. Ik moest wel iets veranderen na die slechte reeks."

Eupen had in de eerste helft al kunnen scoren. "We kwamen er dichtbij met Luis Garcia in de eerste minuut en nog eens op vrije trap. Verder gaven we ook weinig of geen kansen weg. 0-0 bij de rust was wel een billijk resultaat, want Van Crombrugge moest tussenbeide komen op die bal van Coulibaly."

"Na de rust kregen we het heel wat moeilijker, Gent had goeie kansen, maar door hun aanvallen konden wij counteren. Op de counter pakten we de drie punten, dit is een heel belangrijke stap voor het behoud", sloot een erg gelukkige Condom af.