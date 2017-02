Nederlaag Antwerp smaakt erg zuur: "Ik blijf er zeker van dat we de beste ploeg in 1B zijn"

Foto: © Stefan Lambrechts

Middenvelder Joren Dom baalde als een stekker na de erg zure nederlaag van Antwerp tegen Lierse zaterdag. The Great Old heeft het nu niet langer in eigen handen, dus ook Dom weet dat het nog moeilijk zal zijn.

Net als zowat iedereen besefte Joren Dom dat Antwerp grote pech had tegen Lierse. "Het was zo'n dag dat het niet mocht zijn. Dat het dan weer net nu op deze match moet zijn, dat is balen. Echt balen natuurlijk. Die eerste goal is zelfs geen kans, maar hij knalt hem supermooi binnen. Wij krijgen ook kansen, maar laten ze onbenut. De penalty is het kantelmoment, en het is jammer dat je vlak voor de rust die kans onbenut laat."

Extra zuur

"Ik blijf er zeker van dat we de beste ploeg in 1B zijn en dat maakt deze nederlaag erg zuur. Het verschil zit 'm in de spitsen en de afwerking van de kansen vandaag. Maar we mogen onze spitsen niets verwijten, want het is als ploeg dat je speelt," gaf de middenvelder toe.

"Ik geef het nog niet op. Er zijn nog twee wedstrijden en in 1B kan het elke week anders zijn. Nu hebben we het niet meer in eigen hand. Het zal heel moeilijk worden," besluit Dom.