Krasse uitspraken van Tielemans ("Een gewoon duel") en Gueye ("Kara is niet gek") na overduidelijke strafschop - "Achterlijk publiek"

Gek momentje in Anderlecht - Zulte Waregem, toen Kara Mbodj bijzonder opzichtig het truitje van invaller Babacar Gueye bijna uittrok.

Opmerkelijk: Kara Mbodj zelf protesteerde niet tot nauwelijks. "Hij trok dan ook mijn truitje quasi uit. Neen, hij zei er niets van tegen me, maar ik denk dat hij wel wist dat het fout was. Ach, hij is niet gek hé. Het was aan mij om als invaller te tonen wat ik in mijn mars heb en ik heb het wel goed gedaan, denk ik."

De fans van Anderlecht gingen dan weer bijzonder hard tekeer tegen Laforge toen die voor de elfmeter floot. En ook de spelers van Anderlecht begrepen er werkelijk niets van. "Voor ons was dat een gewoon duel op het veld", verbaasde Youri Tielemans na de wedstrijd. "Zeker geen penalty."

Op de sociale media waren de reacties dan weer duidelijk. Al denken we niet dat er een WK bestaat voor opzichtig aan truitjes van de tegenstander gaan hangen ...

Slimme jongen, die Kara. Stuur hem naar het WK 'opzichtig aan truitjes van de tegenstander hangen'. #andzwa — steven vermeylen (@VermeylenS) 12 februari 2017

Inderdaad pure penalty. Komaan leer dit slikken. Ok @laforge fluit verschrikkelijk mr dit is fout v #kara #andzwa https://t.co/JmrVptOykb — Karin Versmissen (@KarinVersmissen) 12 februari 2017

T truitje bijna over t hoofd van je tegenstander trekken en dan verwonderd zijn dat het penalty is. En zagen. Pinanti=pinanti #Kara #andzwa — Alain Ketelslegers (@AlainKetel) 12 februari 2017

Krijgen ze een loepzuivere penalty tegen en dan is Laforge 'een hoer van FCB' en wordt Weiler half gek. Achterlijk publiek. #andzwa — Jonas (@Jonaske99) 12 februari 2017

#andzwa

Begrijp nt dat Kara geen geel krijgt voor het uitkleden van zijn tegenstander. — Flemish Lion (@vlaams_leeuwtje) 12 februari 2017