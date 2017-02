Lierse doet gouden zaak: "Tonen dat we de beste ploeg van 1B hebben en dit niet meer uit handen geven"

Foto: © Photonews

Lierse zette een belangrijke stap richting de eindzege in de tweede periode in de Proximus League. De ploeg van Eric Van Meir ging met 0-2 winnen op het veld van concurrent Royal Antwerp FC. Een zege die deugd deed, zoveel is duidelijk.

“We hebben nu vier keer tegen Antwerp gespeeld en vier keer niet verloren. Dat zijn knappe cijfers, hé”, besefte doelman Mike Van Hamel meteen na de match. “We hadden de wedstrijd redelijk goed onder controle en hadden in de slotfase zelfs nog tot 0-3 of 0-4 kunnen uitlopen. Al had dat misschien wat overdreven geweest.”

Zijn eigen prestatie wilde Vanhamel niet uitlichten. “Dat ik een strafschop stop? Deze overwinning is de verdienste van de hele ploeg. Al is het natuurlijk wel leuk om zo’n wedstrijd te keepen”, besloot de goalie van Lierse.

"Absoluut geen penalty" - Thomas Wils

Thomas Wils vond het overigens geen strafschop. “Het was absoluut geen penalty. Gelukkig ging de bal dan ook niet binnen en konden we met 0-2 gaan rusten. We wisten Antwerp in de tweede helft zou komen opzetten, maar we hebben hen al bij al goed kunnen opvangen.”

"Nu is het zaak om dit niet meer uit handen te geven. We moeten laten zien dat wij de beste ploeg van 1B hebben. We moeten blijven opletten, want de buit is nog niet binnen", besloot Wils.