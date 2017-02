Mbaye Leye in de galerij der groten met 100 goals in JPL: "Mijn mooiste was ..."

Foto: © photonews

Zulte Waregem verloor dan wel met 4-2 op bezoek bij Anderlecht, toch had het ook wel iets te 'vieren'. Ene Mbaye Leye kwam namelijk in de galerij der groten terecht. "Is dat zo? Alé, als jullie het zeggen dan."

Voor Mbaye Leye werden het namelijk doelpunten 99 en 100 in de Jupiler Pro League. "Tien jaar geleden dacht ik dat ik hier een jaartje zou blijven in België, maar ik ben er nog steeds en ik scoorde nu ook al 100 goals. Tien per seizoen gemiddeld, tien jaar lang - dat is niet slecht te noemen natuurlijk. Maar ik had liever gewonnen vandaag."

"We hebben verdiend verloren", gaf hij grif toe. "Het had zelfs nog meer dan 4-2 kunnen worden. Als Teodorczyk er 6-2 van maakt, dan gaan we ook niets te zeggen hebben. We mochten hen zo geen kansen geven, maar we hebben samen de fouten gemaakt. We staan al het volledige seizoen in de top-3, nu is het aan ons om daar te blijven staan."

"We mogen dit niet in ons hoofd steken en moeten vooruit denken. In play-off 1 moeten we scherp en competitief zijn, daarvoor moeten we ook nog de Beker van België winnen. Met nog een zestal punten kunnen we nog volop meedoen, dus moeten we zeker thuis nog de punten gaan halen."

Maar toch: 100 goals in eerste klasse, dan ben je een echte meneer. "Mijn mooiste van de 100? Dat moet de derde van mijn hattrick in en tegen Club Brugge enkele jaren geleden geweest zijn. Die ging er wel lekker in, zeker als derde in een wedstrijd mocht die er wel wezen." U kan het doelpunt nog even terugkijken na ongeveer 6.30 minuten in dit filmpje. Opgelet, het laden ervan kan even duren.