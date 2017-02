Overzicht Italië: acht doelpunten in Turijn, ook Internazionale aan de slag

Foto: © photonews

Naar goede gewoonte worden de meeste wedstrijden in Italië op zondag gespeeld, dat was vandaag niet anders. AS Roma won deze middag al 0-2 tegen Crotone, dit zijn de andere wedstrijden.

De toeschouwers van Torino kregen waar voor hun geld: acht doelpunten hebben zij gezien. De thuisploeg liep uit tot een forfaitscore, maar nam naar het einde toe wat gas terug en liet rode lantaarn Pescara nog drie keer scoren.

Inter Milaan won vrij gemakkelijk tegen een mak Empoli met 2-0, Eder en Candreva zorgden voor de doelpunten. Letschert, centrale verdediger van Sassuolo, pakte al na vier minuten een rode kaart en liet zo zijn ploeg kansloos achter. Chievo won dan ook dankzij een hattrick van Inglese.

Overzicht van de speeldag in de Italiaanse Serie A:

