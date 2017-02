Overzicht Nederland: Ajax wint eenvoudig, AZ pakt belangrijke punten

Een aantrekkelijk zondag was het in Nederland, met vier matchen gepland. Ajax, AZ Alkmaar en Twente hebben intussen hun wedstrijden al gespeeld, hier is het overzicht.

Ajax overmeesterde Sparta Rotterdam met statistieken als 78% balbezit en 20 kansen. De doelpunten kwamen van Bertrand Traore en Kasper Dolberg, de youngster die aan een onwaarschijnlijk seizoen bezig is. Simpele overwinning voor de Amsterdammers.

AZ en Heerenveen speelden een belangrijk duel voor de Europese plaatsen. Het was uiteindelijk AZ dat won, de eerredder van oude bekende Reza Ghoochannejhad was niet genoeg voor een punt. Eerder speelden Excelsior en Twente al 1-1 gelijk.

Kasper Dolberg has now been directly involved in 15 goals in 21 Eredivisie games this season.



10 goals

5 assists



⭐️ pic.twitter.com/np1BCvsTYa — Squawka Football (@Squawka) 12 februari 2017

Overzicht van de speeldag in de Nederlandse Eredivisie:

{INSERT_MATCHDAY}