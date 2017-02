"De druk maakte het verschil, wij hebben er misschien te weinig"

Het was niet goed, maar KV Oostende trok wel met drie punten naar de Kust. En laat dat het 'leitmotiv' zijn voor de volgende drie matchen. Het moet allemaal niet mooi zijn, als play-off 1 maar zo snel mogelijk binnen is.

Bij Oostende zijn ze er immers van overtuigd dat het allemaal beter gaat zijn als eens ze zekerheid hebben. "Het moet inderdaad niet goed zijn, de drie punten zijn veel belangrijker", zei David Rozehnal. "We zullen wel beter spelen eens die druk weg is om play-off 1 te halen."

Maar dat werkt ook omgekeerd, weet Sébastien Siani. "Moeskroen was inderdaad beter dan wij. Maar zij hebben nog meer druk dan wij en daardoor waren ze enorm gemotiveerd. Dat maakte het verschil."

"We moesten absoluut winnen. We wisten dat het een valstrikmatch ging worden. Zij hebben alles gegeven en wij werden pas wakker toen we op achterstand stonden. Dat we nog wonnen, mogen we aan onze ervaring toeschrijven, vond Siani.