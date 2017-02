Prachtig doelpunt in Madrid: assist Carrasco, omhaal Torres (VIDEO)

Foto: © photonews

Atletico Madrid moest zondagavond met een gehavende verdediging aanvangen tegen Celta de Vigo. Maar in de aanval was er geen vuiltje aan de lucht, want Fernando Torres maakte een absolute pracht van een doelpunt.

Bij Atletico Madrid geen Godin, Oblak en Gimenez aan de aftrap. Dat was meteen te zien want na vijf minuten keken de mannen van Simeone al tegen een achterstand aan. Geen zorgen, want in de 11e minuut geeft Yannick Carrasco de bal aan Torres, die hem omhoog wipt en met een wonderbaarlijke omhaal Alvarez verschalkt. Geniet u vooral van de beelden hieronder.

Kleine smet op de avond van Torres: op het halfuur kreeg Atletico Madrid een penalty, Torres trapte die ongelukkig tegen de deklat.