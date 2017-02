Orlando Sa verlost matig Standard tegen tienkoppig Waasland-Beveren

Standard heeft de zware thuisnederlaag tegen Kortrijk doorgespoeld met een zege op het veld van Waasland-Beveren. De Luikenaars stelden teleur in de eerste helft, maar tien minuten na de pauze verloste Orlando Sa de Rouches.

Aleksandar Jankovic greep in na de zware 0-3 thuisnederlaag van vorig weekend tegen KV Kortrijk en bracht 6 nieuwe spelers in zijn elftal. Onder meer Konstantinos Laifis, Benito Raman en Filip Mladenovic moesten plaatsnemen op de bank.

Het was wel Waasland-Beveren dat het best aan de wedstrijd begon. Jans zijn schot ging over, Marquet en Conte stelden Gillet op de proef. Standard kon daar behalve een schotje van Belfodil maar weinig tegenoverstellen. Seck dreigde nog eens met een kopbal na een prima voorzet van Jans.

De 6 wijzigingen brachten helaas voor Jankovic geen verbetering. Het was werkelijk huilen met de pet op in de eerste helft en Standard kreeg geen kans meer bij elkaar gevoetbald. Tien minuten voor de pauze kregen we dan toch 'spektakel', want Conte mocht vroegtijdig gaan douchen na een tik op de voet van Cissé.

Tweede geel voor Conte en dus rood. Zijn eerste gele kaart pakte de Guineeër domweg door de bal na een fout tegen de cornervlag te trappen. Maar Standard kon die numerieke meerderheid niet in veldoverwicht omzetten. Boucaut stuurde 21 spelers naar binnen, na een eerste helft die vooral aan bezoekende kant pijn deed aan de ogen.

Standard zocht na de pauze meteen de aanval, maar een kopbal van Sa en enkele afstandsschoten konden Goblet niet verontrusten. Na tien minuten in de tweede helft was het dan toch raak. Sa werd het straatje in gestuurd en bleef ijzig kalm alleen voor Goblet, 0-1 voor Standard.

Belfodil op de lat

De openingsgoal bracht echter nauwelijks vuur in de wedstrijd. Standard speelde de bal rond, de thuisploeg had het moeilijk met zijn tienen. Standard begon gaandeweg de kansen wel op te stapelen. Danilo miste eerst een dot van een kans, Belfodil plaatste een bal met links tegen de dwarsligger.

Goblet bracht even later redding op een vrije trap van Danilo, maar de tijd begon te dringen voor de thuisploeg. Myny werd na een snel genomen vrije trap diep gestuurd, maar een attente Gillet - die verder weinig werk had in de tweede periode - bracht redding.

De ploeg van Janevski kon nog weinig klaarspelen. Dossevi kreeg nog een prima mogelijkheid op de 0-2, maar zijn poging ging voorlangs. Plots was daar in de slotfase dé kans voor Waasland-Beveren. Na een goede aanval kwam de bal tot bij Myny, maar Gillet redde met de vuisten. Daar zat meer in.

Standard ontsnapt

De druk van de thuisploeg bleef aanhouden. In de extra tijd kwam een voorzet op het hoofd van Gano terecht, maar Gillet hield met een ultieme reflex de gelijkmaker van het bord. Standard ontsnapte in de slotminuten, maar mocht wel met de drie punten richting Luik.