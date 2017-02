De Sutter nekt goeie maatjes van Club Brugge: "Spijtig voor hen, maar daar malen we nu niet om"

Foto: © Photonews

Tom De Sutter kroonde zich zondagavond tot de held van Sporting Lokeren. De aanvaller nam in de wedstrijd tegen zijn voormalige werkgever Club Brugge het enige doelpunt van de partij voor zijn rekening. Maar De Sutter, die blijft altijd zijn nuchtere zelve.

“Ik heb de bal zelf niet binnen zien gaan. Toen ik de bal raakte, had ik wel het gevoel dat het goed zat. Maar het was pas toen ik het publiek hoorde juichen, dat ik zeker wist dat de bal binnen was”, aldus een lachende De Sutter na de match.

"Ik wilde niet per se scoren tegen Club Brugge, hoor" - Tom De Sutter

“Het doet deugd om te scoren tegen Club Brugge en het is ook een beetje speciaal, maar het is echt niet zo dat ik per se een doelpunt wilde maken tegen Club, hoor. Spijtig voor Club Brugge, maar daar malen we nu niet om.”

Het liep dit seizoen niet altijd van een leien dakje voor De Sutter, die ook al met de nodige blessures sukkelde. Toch heeft hij er nog steeds zin in. “Dit is geen revanche voor mij. Dat de mensen mij al afschreven? Tja.. “

"Wie weet waar we nog kunnen uitkomen in play-off 2" - Tom De Sutter

“Ik ben met volle goesting én met de intentie om een goed seizoen te spelen naar Lokeren gekomen. Door omstandigheden is dat nog niet helemaal gelukt. Laat ons hopen dat we er een goed einde van het seizoen van kunnen maken.”

“We willen nog een paar goede wedstrijden spelen voor we play-off 2 ingaan. En dan aanknopen met goede resultaten in die play-offs. Wie weet waar we nog kunnen uitkomen”, besloot de aanvalsleider van Lokeren.