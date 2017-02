Drama voor Köteles, doelman verliest zijn vader

Foto: © Photonews

Laszlo Köteles, de doelman in Genkse loondienst die op uitleenbasis bij Waasland-Beveren actief is, staat vanavond niet in de basis tegen Standard. Zijn vader overleed gisteravond.

Dat meldde de club op Twitter voor de aftrap van Waasland-Beveren - Standard. De Hongaarse doelman werd vervangen door Merveille Goblet tussen de palen. Köteles sinds het begin van dit seizoen bij de Waaslanders op huurbasis.

Dat de ploeg zich lijkt te redden, is ook voor een groot deel aan hem te danken. We wensen namens Voetbalkrant.com Laszlo, familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.