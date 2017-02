Vanhaezebrouck na flater: "Kalinic moet er niet mee inzitten, hij is de énige die achterin iets uitstraalt"

Foto: © photonews

Lovre Kalinic liet zich zaterdagavond betrappen op een zeldzaam foutje in doel bij AA Gent. Het leverde Eupen meteen drie punten op, maar achteraf steunde Vanhaezebrouck zijn doelman.

"Ik heb meteen tegen de groep gezegd dat hij ons daarvoor al vier keer recht gehouden had", aldus Vanhaezebrouck. "Ik heb al makkelijkere vrije trappen zien binnengaan dan die van Luis Garcia die hij pakte."

"Je kan dan niet op hem schieten voor dat foutje. Hij heeft ons al zoveel punten bezorgd sinds hij hier is." Ook de supporters bleven Kalinic steunen, dat kan u hier nogmaals bekijken. Vanhaezebrouck viel wel zijn verdediging aan.

Als je ziet wat er drie minuten voordien gebeurt, denk je als keeper ook: 'how...' -Hein Vanhaezebrouck

"Hij (Kalinic, nvdr.) is de enige die iets van uitstraling heeft achterin. Als je ziet wat er drie minuten voordien gebeurt (een flater van Mitrovic, waardoor Jeffren alleen op Kalinic kon, nvdr.), denk je als keeper ook: 'how...'"

"Het is niet dat ze kansen uitspeelden, de jongens van Eupen. Ze hebben ze weer gewoon gekregen." Hij vond zijn defensie ook niet goed in de opbouw. "Je moet in zo’n wedstrijd ook durven inschuiven. Als je dat nooit doet en altijd lateraal speelt, blijft de tegenstander in positie. Het ergste is dat ik daarop wees in de week."