VIDEO: Fitte Kompany praat over zijn terugkeer én toekomst

Foto: © photonews

Vincent Kompany is opnieuw fit bij Manchester City. In een interview bij het tv-kanaal van Manchester City praat hij uitgebreid over het seizoen én zijn toekomst.

"Het was al een interessant seizoen, heel leerrijk, ook al willen we uiteraard helemaal bovenin staan. We zijn op de goeie weg, maar het moet eens vertaald worden in resultaten", opende de skipper van Manchester City bij City TV.

Hij is ervan overtuigd dat Manchester City heel wat jong talent in het team heeft. "Met Gabriel Jesus, Leroy Sané en John Stones hebben we de toekomst van City bij ons." Gabriel Jesus krijgt lof. "Hij heeft talent én persoonlijkheid."

Pas als ik terug op het trainingsveld sta, merkt men dat ik nog goed loop en mobiel ben -Vincent Kompany

Hij had het ook over zijn toekomst. "Ik wil fit blijven, maar ook blijven verbeteren. Het is niet geweten hoeveel werk ik steek in het terugkeren. Pas als ik terug op het trainingsveld sta, zien ze dat ik goed loop en mobiel ben. Ik wil hier zo lang als ik kan blijven."

Bekijk hieronder het volledige interview met Vincent Kompany. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.