De Decker baalt na nederlaag tegen Lierse: "Het slechts mogelijke scenario"

Foto: © Photonews

Royal Antwerp FC kreeg zaterdagavond een ferme slag in het gezicht van zijn rechtstreekse titelconcurrent Lierse SK. De ploeg van Wim De Decker verloor in eigen huis met 0-2, en zag Lierse in het klassement naar de eerste plaats springen.

“De wedstrijd begon met een wereldgoal van Joachim. Voor ons was dat het slechtst mogelijke scenario”, aldus de trainer van Antwerp na de match. “Nadien vonden we nooit nog ons juiste ritme om Lierse te kloppen. Bovendien lieten we de enkele kansen die we kregen liggen.”

Het zat ook niet mee voor The Great Old, waar Dierckx een elfmeter miste. “Die strafschop had voor de ommekeer kunnen zorgen. We hebben er echt alles aan gedaan en in de tweede helft hebben we Lierse zelfs nog zwaar weggedrukt. Maar het was zo’n avond waarop het niet mocht zijn”, besloot De Decker.

Eerste nederlaag onder De Decker

Het is overigens de eerste nederlaag onder De Decker, en meteen een die kan tellen. Lierse springt in het klassement over Antwerp naar de eerste plaats. Met nog twee wedstrijden voor de boeg tellen De Pallieters 25 punten, Antwerp 23.