Wullaert sleept Wolfsburg naar moeizame overwinning

Foto: © photonews

Een wedstrijd in de Duitse Bundesliga dit weekend: een inhaalduel tussen USV Jena en Wolfsburg. De Wolvinnen wilden met Tessa Wullaert naar de top-2 in het klassement en moesten dan wel winnen.

Bij USV Jena uiteraard geen Justien Odeurs onder de lat. Zij is aan het revalideren in België en speelt de komende weken dus niet in de Bundesliga. Bij de bezoekers mocht Tessa Wullaert aan de aftrap komen.

Zij verlengde deze week haar contract met een jaar bij de Wolvinnen én won de Gouden Schoen voor vrouwen. Bij de koffie was het nog 0-0 in Jena, na de koffie kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong via Vonkova.

Niet getreurd echter, want Fischer en co wisten de scheve situatie op vijf minuten recht te trekken voor Wolfsburg. De 1-1 kwam er na een vrije trap van Wullaert. In de stand komen de Wolvinnen tot op vier punten van leider Potsdam.